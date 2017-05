Nathalie Volk & Frank Otto: "Mehr als Kuschelsex"

Doch das ist für das Paar überhaupt kein Problem, wie es jetzt gemeinsam betont hat. Bei der VOX- Show "The Story of my Life" verriet Frank pikante Details aus dem Liebesleben der Turteltauben: "Ich sag' mal, wir spielen auch ein bisschen. Dinge, die über den normalen Kuschelsex hinausgehen."

Nathalie Volk Foto: face to face

Für das Paar ist ein bisschen "Shades of Grey" im eigenen Schlafzimmer also völlig normal. Auch gegenüber "Promiflash"' betonte der Geschäftsmann: "Routine- Sex ist auch nicht erfrischend, also insofern, da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, ich denke, das geht jedem ein bisschen so." Und auch das Model sagte laut "Bang Showbiz" dazu: "Alles, was uns gut tut, das machen wir."