Natalie Portman ist zum zweiten Mal Mama geworden

Offiziell hieß es, Natalie Portman sei wegen ihrer Schwangerschaft nicht bei der Oscar- Verleihung am 26. Februar gewesen, dabei war ihr Baby da bereits auf der Welt.

Natalie Portman Foto: AFP

Ein Sprecher der Schönheit bestätigte laut "Bang Showbiz" die Geburt gegenüber dem "People"- Magazin: "Natalie Portman und ihr Ehemann Benjamin Millepied haben ein kleines Mädchen bekommen. Sie heißt Amalia Millepied. Mutter und Kind sind glücklich und gesund."

Erst als sie ihren Babybauch nicht mehr verstecken konnte, zeigte ihn Natalie im September 2016 bei den Filmfestspielen in Venedig. Der "Black Swan"'- Star und der französische Choreograf heirateten im Jahr 2012 in Kalifornien. Ihr fünfjähriger Sohn Aleph freut sich jetzt sicherlich riesig über sein Geschwisterchen. Die Familie lebt in Paris.

Natalie Portman bei den Golden Globes Foto: AP