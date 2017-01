Nastassja Kinski schmeißt schon vor dem Einzug hin

Das gab's in elf Staffeln Dschungelcamp noch nie! Noch bevor die zwölfte Runde der RTL- Dschungelshow am 13. Jänner startet, schmeißt die erste Kandidatin den Hut drauf. Wie die "Bild"- Zeitung berichtet, will Nastassja Kinski (55) erst gar nicht in den australischen Dschungel gehen.

Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderieren wieder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Foto: RTL

Warum sie sich gegen die Teilnahme entschieden hat, ist nicht bekannt. Ihr Rückzieher so kurz vor der Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" könnte Kinski aber teuer zu stehen kommen. Denn in den Dschungelverträgen sind laut "Bild" Vertragsstrafen vorgesehen. Wer freiwillig aussteigt, muss bis zu 50.000 Euro Schadensersatz blechen.

Foto: EPA (Archiv)

Für Ersatz hat RTL aber schon gesorgt. Angeblich wird Kader Loth statt Nastassja Kinski ihren Rucksack für den Dschungel packen. Die Freude für die 43- Jährige wird dementsprechend groß sein. Immerhin jammerte Loth noch vor ein paar Tagen im Interview mit "Promiflash": "Dieses Jahr hat es leider bei mir nicht geklappt, obwohl ich gecastet worden bin. Ich bin letztes Jahr gecastet worden, dieses Jahr auch, aber gestern habe ich eine nette E- Mail bekommen von der Redaktion, die Konstellation würde nicht passen, aber auf nächstes Jahr freuen sie sich, wenn ich da mitmachen würde."

Kader Loth Foto: Viennareport