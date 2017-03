"Nanny"- Star Madeline Zima tanzt in Wien an

Als Grace Sheffield wurde sie in der 90er- Sitcom die "Nanny" weltbekannt. In "Californication" spielte sie sich an der Seite von David Duchovny als Mia Lewis in die Herzen ihrer Fans und jetzt macht sie sich stark im Kampf gegen den Krebs. Hollywood- Schauspielerin Madeline Zima wird am 25. März bei Charity- Lady Yvonne Rueffs "Dancer Against Cancer"- Ball antanzen.