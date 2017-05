Naike Rivelli: "Ich definiere mich als bisexuell"

Auf Instagram bringt die 42- Jährige des Öfteren das Blut ihrer Follower mit heißen Nacktfotos von sich in Wallung.

Nackt mit High Heels

Jetzt stellte der Star aus Filmen wie "Das Jesus Video" oder "Casanova" ein Bild von sich online, das sie nackt mit gespreizten Beinen auf einem weiß gepolsterten Hocker sitzend zeigt.

Das Ex- Model probiert offenbar High Heels. Einen Stöckelschuh hält sie vor ihr Geschlecht. Zu dem Foto schrieb sie laut eigenen Worten die Definition von Bisexualität für Englisch- Lerner: "Sexually attracted to both men and women (sexuell zu Frauen und Männern hingezogen). Ich definiere mich als bisexuell, nicht, weil ich mich zu beiden Geschlechtern hingezogen fühle, sondern weil ich zwischen zierlich und feminin und Rabauke und maskulin switche."

"Mutter mit Eiern"

Tags darauf schoss die Italienerin ein Foto der 62- jährigen Ornella Muti nach, das diese im Höschen und bauchfreien T- Shirt zeigt. In ihrem Kommentar lobte sie unter anderem die Schönheit ihrer Mutter und schrieb außerdem: "Meine Mutter ist der einzige Mann mit Eiern, den ich kenne."