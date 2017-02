Nadja abd el Farrag wiegt nur noch 46 Kilo

Fans und Freunde sind in Sorge um Nadja abd el Farrag! Die ohnehin extrem dünne "Naddel" hat in den letzten eineinhalb Monaten knapp zehn Kilo abgenommen. In der aktuellen Ausgabe des "Closer"- Magazins spricht sie über das Problem mit ihrem schwindenden Gewicht und sucht nach Erklärungen.