Nadja Abd el Farrag sitzt nach Not- OP im Rollstuhl

Nach einer Alkoholbeichte und argen finanziellen Problemen schien es so, als sei bei Nadja Abd el Farrag das Glück wieder eingekehrt. Ein Job als Assistentin eines Zauberers sollte wieder etwas Geld ins leere Börsel spülen. Doch jetzt der neuerliche Schicksalsschlag: Nach einem Geschäftsmeeting in der Nähe von Hamburg stürzte die Bohlen- Ex, zog sich dabei einen dreifachen Bruch im Sprunggelenk zu.

Nadja abd el Farrag Foto: Viennareport

"Da war ich nur im Badezimmer, hab' meine Schühchen ausgezogen und der Boden war schon extrem rutschig", erzählt die 51- Jährige im Interview mit RTL Exclusiv. "Ich bin ausgerutscht mit meinen Strümpfen." Sie habe sich noch festhalten wollen, doch zu spät! Nach einer Not- OP sitzt Naddel derzeit im Rollstuhl.

Nadja Ab Del Farrag ("Naddel") Foto: Viennareport

Aber es kommt noch schlimmer, wie sie weiter verrät: "Ich habe poröse Knochen." Vielleicht könne sie nie wieder richtig laufen, so Naddel weiter. Und auch ihr Manager ist im Interview mit der "Bunte" sehr besorgt über seine Klientin. "Es sieht nicht gut aus." Betrunken sei Nadja beim Unfall jedoch nicht gewesen, wiegelt er ab: "Nein, sie hat nichts getrunken. Das kann ich auch sagen, weil ich sie ständig beobachte, nah an ihr dran bin. Das war ein total glatter Boden und sie läuft ziemlich staksig, deswegen kam es zum Sturz."