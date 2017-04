Nadja abd el Farrag: "Ich kämpfe um mein Leben"

W

Nadja abd el Farrag Foto: Tjaberg/face to face

Zu jung zum Sterben

. Die tückische Krankheit kann tödlich verlaufen und entsteht oft durch übermäßigen Alkoholkonsum, weshalb sich derStar nun mäßigen muss. Das heißt im Klartext: kein einziger Tropfen Alkohol!

Die Moderatorin hat nun glücklicherweise endlich erkannt, dass sie die Erkrankung nicht so einfach auf die leichte Schulter nehmen kann. "Ich kämpfe um mein Leben", berichtet sie im Interview mit dem Magazin "Closer". Über ihre Behandlung verrät sie: "Ich lasse mir helfen, keine Sorge. Wo, wie, von wem, ist aktuell meine Sache. Dafür möchte ich mir die Zeit und die Ruhe nehmen, die so etwas braucht." Denn Naddel weiß, dass sie noch viel zu jung zum Sterben ist: "Das darf es noch nicht gewesen sein."

Nadja abd el Farrag Foto: Viennareport

Die Neuigkeiten über ihre lebensbedrohliche Krankheit drangen vor rund einem Monat an die Öffentlichkeit. Anfangs habe die Ex von Dieter Bohlen die Diagnose gar nicht wahrhaben wollen. "Das war der erste Moment, in dem man es noch verdrängen will", erinnert sie sich. "Ich weiß aber nun, dass es schlimm ist. Und ich werde jetzt alles tun, damit es nicht noch schlimmer wird."