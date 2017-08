Nadine Leopold bei Victoria's- Secret- Show dabei!

Es ist der Traum vieler junger Mädchen: einmal als Model- Engel über den Laufsteg bei der Fashion Show von Victoria's- Secret- Show zu schweben. Für die Kärntnerin Nadine Leopold ist dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen.

"Ich kann es nicht einmal beschreiben, wie ich mich jetzt fühle", schreibt die 23- Jährige am Donnerstag auf Instagram. "Ich bin so aufgeregt, dass ich euch mitteilen darf, dass ich dieses Jahr bei der Victoria's- Secret- Fashion- Show mitlaufen darf." Den Moment, als sie den Anruf des Wäscheherstellers bekommen hat, werde sie wohl nie vergessen, so Leopold weiter.

Beim Casting konnte sich die Kärnterin gegen hunderte andere Konkurrentinnen durchsetzen. Von einem sei sie deshalb auch überzeugt: "Ich habe von ganz unten angefangen und hatte so viele Aufs und Abs, aber jetzt kann ich sagen, wenn man hart arbeitet und an sich glaubt und man selbst bleibt, kann man es bis zum Himmel schaffen. Ich hab so viel gelernt und bin so dankbar. Gib deine Träume nie auf!"

Nadine Leopold ist das erste österreichische Model, das bei der Show von Victoria's Secret mitlaufen wird. Die Fußstapfen, in die die Kärnterin dabei treten wird, sind jedenfalls groß: Unter anderem wurden Heidi Klum, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio oder Adriana Lima dank der Unterwäsche- Marke zu Weltstars. Heuer wird die Show im November in Shanghai stattfinden.