Naddel: So schlimm steht es um die Bohlen- Ex

Dem Schuldnerberater Peter Zwegat (66) gestand die Ex- Freundin von Dieter Bohlen unter anderem, dass ihre Mutter 10.000 Euro Steuerschulden für sie bezahlt habe. "Das hatte meine Mutter für ihre Beerdigung zurückgelegt. Mehr unten kann man nicht sein. Ich habe alles falsch gemacht. Wenn ich noch mal die Chance hätte, dann würde ich alles anders machen."

Naddel lebt in einem 25qm großen Hotelzimmer in Hamburg. Ein Freund lässt sie dort wohnen. Foto: RTL

Nadja Abd el Farrag lebt derzeit in einem 25 Quadratmeter großen Hotelzimmer in Hamburg. Ein Freund lässt sie dort kostenlos wohnen. Naddel sagt darüber: "Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich hier wohne." Doch was anderes kann sie sich nicht leisten. Sie hat kein Einkommen. Allein ihre "Mutti" unterstütze sie noch. Die Möbel aus ihrer ehemaligen Mietwohung hat sie für 300 Euro Monatsmiete eingelagert.

Nadja Abd el Farrag hat ihr Möbel für 300 Euro Monatsmiete eingelagert. Foto: RTL

"Es tut mir weh, wie tief Naddel gesunken ist", sagte Peter Zwegat der "MOPO". Deswegen hat der TV- Schuldenberater sich vorgenommen, der 51- Jährigen unter die Arme zu greifen. Ein Bekannter habe sich ihm gegenüber sehr besorgt um die Moderatorin gezeigt. "Dieser RTL- Mitarbeiter und ihre Managerin sind zu dem Schluss gekommen, dass nur noch ich ihr helfen kann", verrät er.

Nadja Abd el Farrag Foto: Viennareport

Erst vor Kurzem sollte Naddel eigentlich als Assistentin für Zauberer Jochen Stelter auf der Bühne stehen, doch ein Unfall verhinderte das. Bei einem Geschäftstermin war sie so schlimm gestürzt, dass sie sich einen dreifachen Bruch am Sprunggelenk zuzog. Zu den körperlichen Beschwerden kommen aber auch noch psychische, berichtet "Bang". "Das größte Problem liegt eigentlich in ihrer Krankheit", erzählte Peter Zwegat. Er schaltete eine Psychologin ein, die bei Naddel Erwachsenen- ADHS diagnostiziert haben soll. Angst, Konzentrationsschwäche, Vergesslichkeit sind nur einige Symptome der Erkrankung. Die muss sie bekämpfen, sonst könnte sich wohl nichts an ihren Lebensumständen ändern. Hoffentlich hilft der Schuldenberater ihr tatsächlich dabei, etwas Ordnung in ihr Leben zu bringen.

Nadja Abd el Farrag ("Naddel") Foto: Viennareport

Laut RTL gebe es bereits erste berufliche Angebote für sie: "Es sind Jobs im Showbusiness - unter anderem als Sängerin auf Events von Olivia Jones."