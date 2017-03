"Naddel": "Den Sommer will ich noch überleben"

"Ich war erstmal geschockt", berichtet Nadja abd el Farrag am Dienstagabend vor der Kamera von RTL über den Moment, als ihr die niederschmetternde Diagnose Leberzirrhose mitgeteilt wurde. "Der Arzt sagte mir: 'Entweder du schaffst es selber oder du musst eingewiesen werden.' Ich habe natürlich gesagt, ich schaffe das selber."

Nadja abd el Farrag ("Naddel") Foto: Viennareport

Doch ist sich "Naddel" des Ernsts der Lage wirklich bewusst. Leberzirrhose ist nämlich eine Krankheit, hauptsächlich verursacht durch übermäßigen Alkoholkonsum. Heilbar ist sie nicht, sie kann sogar tödlich enden. In jedem Fall muss aber auf Alkohol verzichtet werden, um ein Fortschreiten der Leberschädigung aufzuhalten.

"Am Wochenende trinke ich mal ein Glas Wein oder so"

Trotzdem erklärt die 52- Jährige im TV- Interview: "Am Wochenende trinke ich mal ein Glas Wein oder so, aber ich esse jetzt auch kein Fast Food." Offenbar verwechselt abd el Farrag bei ihrer Diagnose Ursache und Wirkung, denn durch die eingeschränkte Funktionsfähigkeit des Organs verträgt man keine fettigen oder reichhaltigen Speisen mehr. Doch gerade auf den Alkohol will sie offensichtlich nicht verzichten, wie sie weiter betont: "Ich kann schon mal einen Sekt oder Wein trinken, aber alles in Maßen. Nicht so, wie ich es damals in der Vergangenheit gemacht habe."

Nadja abd el Farrag Foto: Viennareport

Seit vielen Jahren kämpft Nadja abd el Farrag mit ihrer Alkoholsucht. "Entweder Sie müssen in eine Klinik oder Sie leben noch ein paar Jahre und das war's dann", habe der Arzt schon 2015 zu ihr gesagt. Was folgte, waren halbherzige Versuche, von ihrer Abhängigkeit wegzukommen. Jetzt ist ihre Leber nachhaltig geschädigt.

Dass eine Leberzirrhose tödlich enden kann, scheint die Ex- Freundin von Dieter Bohlen aber immer noch auf die leichte Schulter zu nehmen, macht sogar Scherze darüber. "Auf jeden Fall will ich den Sommer noch überleben", erklärt sie im RTL- Interview - und räumt abschließend ein: "Das hört sich so dramatisch an. Den Sommer werde ich auf jeden Fall überleben."