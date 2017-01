Nacktkünstlerin Milo Moiré lässt Sonne scheinen

Wer schon jetzt genug von der Winterkälte hat, der wird diese Bilder lieben. Für ihren aktuellen Kalender wendet sich die Schweizerin Milo Moiré, die unter anderem durch ihre Nacktperformances, bei denen sie mit Farbe gefüllte Eier "legte", Berühmtheit erlangte (siehe Video oben), der Sonne zu.

Foto: Peter Palm

Zwölf Mal ließ sie sich von Starfotograf Peter Palm in sexy Posen und freilich völlig hüllenlos unter der Sonne des Südens ablichten. Der Kalender sei "eine Hommage an den selbstbewussten weiblichen Akt", schreibt die 33- Jährige selbst auf ihrer Twitter- Seite. Moiré werde auf den Kalenderblättern als starke Frau porträtiert, deren Anmut "der Sonne zugehörig" sei - daher der Name "Solaris".

Eins ist sicher: Wer einen der sexy Kalender von Milo Moiré bei sich daheim aufhängen möchte, sollte sich noch schnell ein Exemplar sichern. "Solaris" ist nämlich auf 1000 Stück weltweit limitiert, jedes einzelne Stück ist von der Nacktkünstlerin handsigniert. Was die Fans von Moiré die nächsten Monate erwartet? Hier gibt's einen kleinen Vorgeschmack!

So sexy zeigt sich Milo Moiré in ihrem Kalender "Solaris". Foto: Peter Palm/unlimitedmuse

