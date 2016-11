Nacktfoto von Prinz Harrys neuer Freundin?

Kann dieses Snapchat- Foto wirklich echt sein? Wenn ja, dann wäre die Queen wohl alles andere als "amused". Eine US- Gossip- Seite berichtet jetzt nämlich von einem scharfen Oben- ohne- Bild, das angeblich Prinz Harrys Freundin Meghan Markle zeigt.

Meghan Markle Foto: Viennareport

Sie selbst habe das heiße Foto verschickt und mit der Zeile: "I am so horny, wish ur here" - also: "Ich bin so spitz, ich wünschte, du wärst hier" - versehen. Ob das Nacktfoto an Prinz Harry ging oder nicht, ist nicht klar. Ebenfalls unklar ist, ob es sich bei dem Foto wirklich um Meghan Markle handelt - oder sich jemand einen bösen Scherz erlaubt und eine Fotomontage gebastelt hat.

Meghan Markle Foto: Walker/face to face

Schon vor Kurzem sorgte die "Suits"- Darstellerin für Schlagzeilen, da ihre Sexszenen aus der US- Erfolgsserie auf Pornhub zu finden sind und sich dort seit Bekanntwerden der Beziehung mit dem britischen Royal besonderer Beliebtheit erfreuen.

Meghan Markle Foto: Viennareport

Meghan Markle in einer Sexszene in der Serie "Suits" Foto: Viennareport

Meghan Markle in ihrer Rolle in "Suits" Foto: Viennareport