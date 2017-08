Nackt- Schäfer sorgt mit Lesbenporno für Furore

Eigentlich hat Micaela Schäfer ja immer betont, sie werde nie einen Porno drehen. Diesen Prinzipien ist die Nacktschnecke jetzt aber ganz offensichtlich untreu geworden. Gemeinsam mit der ebenfalls sehr kurvigen Paula Rowe hat die 33- Jährige jetzt nämlich ihr Schmuddelfilmchen- Debüt gefeiert.

Auf Facebook postete Schäfer schon vor einigen Tagen einen Teaser zu dem Lesbenporno und schreibt dazu: "Habt ihr mein neues Lesbo- Tape mit Paula Rowe schon gesehen?" Mehr als 65.000 Personen haben sich den kurzen Clip, bei dem die beiden Frauen sich in Dessous im Bett räkeln und nach und nach die Hüllen fallen lassen, schon angeklickt. Wer noch mehr Action haben möchte, muss die allerdings auf einer Pornoseite tun - und dafür freilich zahlen.

Micaela Schäfer Foto: Viennareport

Doch zahlt sich das auch aus? Die Fans sind sich nicht so sicher. "Porno geht anders - mal wieder wie so oft viel Wind um fast nix", "ausbaufähig" oder "billig, billiger, Micaela" heißt es da in den Kommentaren. So manchen bringt eine nackte Schäfer aber doch in Fahrt. "Guten morgen ihr zwei Hübschen. Da würde ich gern mit im Bett liegen", schreibt ein Fan. Und ein anderer meint einfach: "Superrr heissss".