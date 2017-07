Nackt- Schäfer: Handfester Streit wegen Erotikmodel

In dem Kärntner Felix Steiner hat Micaela Schäfer eigenen Angaben zufolge den Mann ihres Lebens gefunden. Und den verteidigt die Nacktschnecke dann auch bis aufs Blut - vor allem, wenn ihr eine andere, sehr freizügige Dame dazwischen zu funken droht. Das verriet die 33- Jährige jetzt im Interview mit "Promiflash".

Micaela Schäfer mit Felix Steiner Foto: Viennareport

Im Mai dieses Jahres kam es dann sogar zum handfesten Streit zwischen der Nackt- Schäfer und ihrem Liebsten. Doch was war passiert? Der Kärntner hatte es gewagt, Micaelas Busenfreundin RoxxyX bei einer gemeinsamen Bootstour den Rücken einzucremen. Und dabei trug diese kein Bikini- Oberteil. Und da hörte sich für die kurvige Brünette der Spaß eindeutig auf.

"Ich schreie, ich werde handgreiflich", verrät Micaela "Promiflash", was passiert, wenn bei ihr alle Sicherungen durchbrennen. "Also wäre ich ein Mann, ich wäre schon im Knast." Und auch ihr Felix musste nach seiner Fummelei an der kurvigen Konkurrentin mit dem Temperament seiner Liebsten Bekanntschaft machen. Denn wie die jetzt verriet, ging's ordentlich zur Sache. "Ich habe ihm eine gescheuert", gestand sie im Talk.

Wer jetzt aber die geplante Nackthochzeit der beiden Turteltauben in Gefahr sieht, der kann beruhigt aufatmen. Der Streit zwischen Micalea Schäfer und ihrem Felix ist mittlerweile wieder beigelegt. Und beim nächsten Mal wird sich der sicherlich zwei Mal überlegen, ob er einer anderen Dame mit der Sonnencreme zuleibe rücken will ...

Micaela Schäfer Foto: Viennareport

Micaela Schäfer Foto: Viennareport

Foto: Viennareport