Nachbarn hassen Jolie: "Sie ist ein Albtraum!"

Seit wenigen Wochen ist Angelina Jolie stolze Besitzerin der historischen 25- Millionen- Dollar- Villa von Hollywood- Regisseur Cecil B. DeMille in Los Feliz, einem noblen Stadtteil von Los Angeles. Die Leinwandschönheit habe sich für das Luxusanwesen entschieden, da ihr Noch- Ehemann Brad Pitt ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt. Mit dem Umzug in die Nähe des Ex habe Jolie im Sorgerechtsstreit ein versöhnliches Zeichen setzen wollen, heißt es.

Brad Pitt und Angelina Jolie Foto: EPA

Begeistert von der neuen Nachbarin ist aber offensichtlich nur Pitt selbst. Denn wie "RadarOnline" nun berichtet, habe sich die 42- Jährige innerhalb nur weniger Tage den Hass der übrigen Bewohner von Los Feliz zugezogen. "Es gibt andere Celebrities, die in dieser Enklave wohnen, aber es gibt schon so viel Aufmerksamkeit für Jolie, dass die ersten Probleme aufkommen", berichtet ein Insider der Promi- Plattform.

Angelina Jolie hat die Luxusvilla von Regisseur Cecil B. DeMille gekauft. Foto: Viennareport

"Angelina Jolie ist ein Albtraum!"

Aktuell würden etliche Autos und Lastwagen um Jolies neues Anwesen geparkt sein und damit die Straßen und Zufahrten zu den Villen von etwa Casey Affleck oder Nathalie Portman versperren. Außerdem habe der Umzug von Jolie und ihren Kindern schon erste Paparazzi auf den Plan gerufen, die die Wohngegend mit ihren Teleobjektiven belagern. Ganz zum Missfallen der anderen Stars, die bislang ihr zurückgezogenes Leben in Los Feliz genossen haben. "Die Nachbarn fürchten, dass in Zukunft ständig Security im Wohnviertel ein- und ausgehen und das Haus umstellen wird."

Angelina Jolie mit Pax, Shiloh und Zahara (v.l.n.r.) Foto: Viennareport

Und eine weitere Sorge plagt Jolies Nachbarschaft, weiß der Insider: "Brads und ihre Kinder sind dafür bekannt, ziemlich unbändig zu sein. Außerdem haben sie keine geregelten Schulzeiten, was heißt, dass sie vermutlich ständig zu Hause sein und jeden Tag im Garten herumlaufen werden." Ist Angelina Jolie also eine Nachbarin aus der Hölle? Ja, sind sich die Bewohner der elitären Wohngegend sicher und schimpfen bereits: "Sie ist ein Albtraum!"

