Nach Todesfall: Homer Simpson hat eine neue Stimme

Neue Staffel, neue Stimme: Bei den "Simpsons" tut sich einiges. Homers neuer Synchronsprecher wurde am Dienstag in Berlin vor Fans präsentiert, die in einem Kino bereits zwei Folgen der kommenden 27. Staffel ansehen durften. Die Fernsehzuschauer müssen sich noch bis zum 30. August um 20.15 Uhr gedulden, wenn die neue Staffel auf ProSieben anläuft .

"Die Simpsons" Foto: Fox

Erst dann wird auch das Geheimnis gelüftet, wer denn hinter der neuen Stimme steckt. Für die Fans war das Rätsel bei der Kinopremiere offenbar nicht zu lösen. Die Stimme klinge aber ganz ähnlich wie die alte, lautete eine mehrfach zu hörende Einschätzung. Mehrere Fans äußerten sich angenehm überrascht.

Norbert Gastell hatte Homer seit Beginn der Sendung im deutschen TV 1989 seine Stimme geliehen. Er starb bereits im vergangenen November im Alter von 86 Jahren. Auch Homers Ehefrau Marge hat bereits einen Stimmwechsel hinter sich, nachdem Synchronsprecherin Elisabeth Volkmann gestorben war. Die Rolle hat Anke Engelke übernommen.

Homer Simpson und "Grampa" Foto: Fox

In der deutschen Sprachfassung hat beinahe jeder Charakter einen eigenen Sprecher, im US- Original dagegen werden zahlreiche Rollen von derselben Person verkörpert - Homer, "Grampa", Barney und Krusty werden etwa allesamt von Dan Castellaneta gesprochen.