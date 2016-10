Mutter von toter Freundin verklagt Jim Carrey

Jetzt kommt es doppelt dick für Jim Carrey. Nachdem er bereits vom Ehemann seiner toten Ex- Freundin verklagt wurde, zog jetzt auch Cathriona Whites Mutter nach. Brigid Sweetman wirft - wie ihr Schwiegersohn - dem Hollywood- Komiker vor, schuld an Selbstmord der Tochter zu sein. Sie verlangt Schadensersatz in, bislang noch nicht genannter, Millionenhöhe.