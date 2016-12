Mucha: "Cathy Lugner soll von Brücke stürzen"

Mit harschen Worten zog Christian Mucha am Sonntag in der ATV- Sendung "Hi Society" über Richard Lugners frisch geschiedene Ex- Gattin Cathy Lugner her. Sie solle ins Pfefferland und den Dschungel und dort von einer Brücke stürzen. Ein Krokodil solle sie fressen. Ehefrau Ekatarina fügt hinzu: "Nicht Krokodil vergiften." Mucha darauf lachend: "The poor crocodile" ("das arme Krokodil").

Christian und Ekaterina Mucha Foto: Viennareport

Wir finden: Sollten diese Aussagen ernst gemeint sein, so sind sie wirklich gemein. Niemand verdient es, öffentlich dermaßen heruntergemacht zu werden.

Christian Mucha schimpft über Cathy Lugner Foto: Viennareport

Wir hoffen, dass Cathy Lugner, die seit dem 30. November vor den Scherben ihrer Ehe steht und nun ein neues Leben nach Richard Lugner anfangen muss, die Kraft hat, solchen Angriffen standzuhalten.

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT