MTV- Star schoss sich vor Augen der Freunde in Kopf

Clay Adler startete zur gleichen Zeit wie Jennifer Lawrence seine Karriere in Hollywood, spielte von 2007 bis 2008 in der MTV- Reality- Show "Newport Harbor: The Real Orange County" mit. Im Gegensatz zu der Oscarpreisträgerin ging es mit dem Erfolg des 27- Jährigen allerdings aber eher schleppend voran, der Durchbruch in der Traumfabrik blieb aus.

Jetzt hat sich Adler auf tragische Weise das Leben genommen. Wie "TMZ" berichtet, schoss sich der MTV- Star Ende März vor den Augen seiner Freunde in den Kopf. Mit ihnen war er zuvor in der Wüste von Nevada unterwegs gewesen, um dort Waffen abzufeuern. Dann richtete der 27- Jährige auf einmal die Waffe gegen sich selbst.

Clay Adler Foto: 2008 Getty Images

"Es war Selbstmord"

Clay Adlers Vater Frank bestätigte gegenüber dem "People"- Magazin, dass sein Sohn am Tag nach dem Vorfall im Spital verstarb. "Es war Selbstmord", zeigt dieser sich erschüttert. Es seinen aber weder Drogen noch Alkohol im Spiel gewesen, denn: "Er war seit mehreren Jahren clean", so Frank Adler über seinen Sohn. Was seinen Sohn zum Suizid getrieben habe, könne er sich allerdings nicht erklären, so Adler weiter. Bis zu der Tat habe es keine Anzeichen für Probleme im Leben von Clay gegeben.

Auch Jennifer Lawrence soll über den tragischen Tod ihres Freundes schockiert sein, berichtet "HollywoodLife". Zwar sei der Kontakt in den letzten Jahren weniger geworden, aber dennoch habe sie die Nachricht erschüttert. "Clay erinnert Jennifer an ihre bescheidenen Anfänge und die Sache hat Jennifers Herz gebrochen", wird ein Insider zitiert.

Jennifer Lawrence Foto: Viennareport

Clay Adler war Organspender

Unterdessen erklärt der Vater des MTV- Stars, dass der Tod seines Sohnes nicht umsonst gewesen sei. Clay Adler war nämlich Organspender und habe bereits mehreren Menschen das Leben gerettet. Deshalb sei er sehr stolz auf ihn, so Frank Adler: "Clay würde es freuen, dass so viele Menschen durch ihn jetzt leben dürfen."