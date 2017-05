Monica Weinzettl muss "Dancing Stars" beenden

"Da habe ich mich wohl etwas übernommen - und das beim langsamen Walzer", scherzte Weinzettl am Mittwoch im ORF- Interview. Trotz schmerzhafter Verletzung hat sie ihren Humor ganz eindeutig nicht verloren.

Foto: ORF/Hans Leitner

Foto: ORF/Hans Leitner

Foto: ORF/Thomas Jantzen

Foto: ORF/Hans Leitner

Foto: ORF/Thomas Jantzen

Foto: ORF/Hans Leitner

In der siebenten Live- Show am Freitag (12. Mai, 20.15 Uhr in ORF eins), werden jetzt nur mehr fünf Paare an den Start gehen, keines der Tanzpaare wird die Show verlassen müssen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting der Sendung werden in der nächstwöchigen Ausgabe übernommen und fließen in die Entscheidung ein, wer die Show verlassen muss.