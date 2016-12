Monica Weinzettl: Keine Angst vor "Dancing Stars"

Für den Kalender der Initiative "Dancer against Cancer" warf sich Kabarettistin und Schauspielerin Monica Weinzettl in Sissi- Schale. Fix ist, dass sie ab März den Kostümwechsel gleich öfters am Tag haben wird. Nicht aber, weil sie, so wie bei diesem Shooting, für Starfotograf Manfred Baumann posieren wird. Denn Weinzettl ist einer der neuen "Dancing Stars".

Monica Weinzettl Foto: Viennareport

Als der Anruf vom Küniglberg kam, reagierte sie wie? "Zuerst wollte ich absagen - schließlich sollte ich dort mitmachen, wo wir uns in den Programmen darüber lustig machen! Ich habe mir dennoch eine Woche Bedenkzeit erbeten." Und dann? "Bin ich zu dem Schluss gekommen, dass in der elften Staffel schon alle Witze über 'Dancing Stars' erzählt worden sind. Also habe ich zugesagt." Sie geht ohne Angst, aber mit großem Respekt an die körperlich anstrengende Sache heran. Den Segen ihres Liebsten, Gerold Rudle, hat sie: "Ja, er hat mich nur gefragt: Und wer kümmert sich in der Zeit um die Katzen?"