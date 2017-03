"Momo"- Star Radost Bokel rassistisch beschimpft

Als Kind hat sie in der Rolle des lockenköpfigen Mädchens "Momo" gegen graue Zeitdiebe gekämpft, jetzt wehrt sich Radost Bokel gegen herabwürdigende Beschimpfungen.

Radost Bokel spielte als Neunjährige die Hauptrolle in "Momo". Foto: Peter Clay/face to face

Als "Kanakenschlampe" beschimpft

Auf Facebook berichtet der TV- Star empört, dass sie im Supermarkt als "Kanakenschlampe" beschimpft und mit einem Hitlergruß bedacht wurde.

Ihr Sohn aus der Ehe mit dem US- amerikanischen Soulsänger Tyler Woods hatte sich einen Krapfen von einer Theke genommen und reingebissen, schildert Bokel den Vorfall. Danach sei es zu den üblen Beschimpfungen gekommen. "Das muss bezahlt werden" und "es ist nicht alles umsonst in Deutschland", habe man ihr ebenfalls an den Kopf geworfen.

Radost Bokel Foto: Koch/face to face

Facebook- User spenden Trost

Viele, die das Posting gesehen haben, reagieren entsetzt auf dieses Verhalten eines Supermarktmitarbeiters und versuchen, die Schauspielerin zu trösten. "Das tut mir sehr leid, für euch beide. Ich verstehe solche Menschen nicht. Ich kann dir nachfühlen, wie du dich gefühlt hast. Mir geht es mit meinen beiden Kids genauso, oder oft noch schlimmer, weil beide schwerbehindert sind. Ich weiß, wie grausam Menschen sein können", schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: "Meine liebste Radost, das ist wirklich traurig. Ich finde es schlimm zu sehen, wie tief dieser Hass bei manchen Menschen sitzt. Da kommen die dunkelsten Eigenschaften zum Vorschein."