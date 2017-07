Moment Mal! Rita Ora nun Jennifer Lopez' Zwilling?

Da staunten wir nicht schlecht, als wir die neuesten Fotos von Sängerin Rita Ora in New York sahen. Die hübsche Britin hat sich glatt in Jennifer Lopez verwandelt, besser gesagt, in deren Rolle in der auch im ORF laufenden Serie "Shades of Blue". Hier der Fotobeweis, dass die Stars möglicherweise Zwillinge sind und bei der Geburt getrennt wurden.