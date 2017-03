Mörtels neue Flamme hat ihm einen Korb gegeben

Dabei klang doch alles so vielversprechend. Er sei verliebt in eine 46- Jährige, erklärte Richard Lugner noch tags zuvor gegenüber der "Bunte". "Sie ist 46 Jahre alt", schwärmte er. Seit 19 Jahren würde er die neue Dame seines Herzens schon kennen, bestätigte er auch beim Adabei- Talk im krone.at- Studio. Dass es bislang nicht geklappt hat, liege nur daran, dass sie beide immer in anderen Beziehungen waren. Seit Dezember würde er bei ihr schon Hof halten, zu einem Treffen sei es aus verschiedenen Gründen bislang aber nicht gekommen.

Richard Lugner Foto: Viennareport

Neue Flamme erteilte Mörtel eine Abfuhr

Am Donnerstag sollte es dann so weit sein, doch schon vor der lang ersehten Verabredung hingen dunkle Wolken über Mörtels neuem Glück. "Die Problematik ist, dass das in den Zeitungen steht und sie ist sehr böse", seufzt er im Talk mit Sasa Swarzjirg. Sie wolle nicht in die Öffentlichkeit, beantworte deshalb seine Anrufe nicht. "Ich glaube, dass das Schicksal heute ein Ende nimmt."

Richard Lugner Foto: Viennareport

Und der Baumeister sollte Recht behalten: Denn statt eines heißen Dates bei Kerzenschein, erteilte die geheimnisvolle Unbekannte ihm erneut eine Abfuhr. Es sei "alles zu viel" für sie und sie wolle das nicht, so Lugner gegenüber news.at. Ob es doch noch zu einem Happy End kommt? Wir sind gespannt ...

Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT