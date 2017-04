Mörtel ist frisch verliebt in "Andrea vom Badesee"

Eines ist klar: Von Rückschlägen lässt sich Richard Lugner nicht entmutigen. Denn erst vor ein paar Wochen musste der Society- erprobte Baumeister mit einer geheimnisvollen Frau eine Liebes- Pleite erleben. Noch bevor es nämlich zum ersten Date kam, gab ihm diese einen Korb.

Richard Lugner Foto: Viennareport

Jetzt aber haben die Frühlingsgefühle bei Mörtel dafür umso heftiger zugeschlagen. Wie er news.at verrät, ist die Angebetete "Andrea vom Badesee" - und bei ihr will er sich jetzt so richtig ins Zeug legen. Über die Osterfeiertage jettet der 84- Jährige deshalb mit ihr auch nach Paris, um dort ein romantisches Wochenende zu verbringen.

Richard Lugner Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

In der Stadt der Liebe will der Baumeister seine Liebste "näher beschnuppern", wie er erklärt. "Ich glaube, dass es dort sehr schön sein wird", freut er sich bereits auf die Stunden an der Seite seiner neuen Flamme. Mehr will Lugner über die mysteriöse Frau noch nicht verraten. Auch ihr Alter bleibt momentan noch ein Geheimnis ...