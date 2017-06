Moderator Martin Ferdiny ist "Dancing Star 2017"

"Heute hat dein Gesicht voll mitgemacht. Und es haben sich Körperteile bei dir bewegt, die vorher nicht so mitgemacht haben. Alles shaky", mit diesen Worten sagte Jurorin Nicole Hansen am Anfang des Abends ein wenig schon den Sieger voraus. Und sie sollte recht behalten.

Martin Ferdiny und Maria Santner mit ihren Siegerpokalen. Foto: ORF

Moderator setzt sich gegen Gomes und Higazi durch

Ferdiny hat sich am Freitagabend im Finale der ORF- Tanzshow gegen seine beiden Mitkonkurrentinnen Ana Milva Gomes sowie Riem Higazi durchgesetzt. Die Siegertrophäe, ein Plastikstern, hat er mit viel Enthusiasmus und großem tänzerischen Einsatz verdient. Er folgt damit auf Vorjahressiegerin Verena Scheitz.

Martin Ferdiny, Maria Santner Foto: ORF

Ana Milva Gomes barfuß im "Dancing Stars"-Finale Foto: ORF

Dimiter Stefanin, Riem Higazi Foto: ORF

Bis zum Triumph war es aber ein langer Weg: Seit Ende März haben sich insgesamt zehn prominente Damen und Herren in die Hände ihrer Profipartner begeben und wöchentlich ihre Lernfortschritte im ORF- "Ballroom" vorgeführt. Am Ende hat es aber nur für Ferdiny gereicht.

Nach dem kombinierten Publikums- und Juryvoting war er gemeinsam mit Gomes in die letzte Entscheidung gekommen, in der ihm ein Showtanz zu "Music Was My First Love" die Gunst der Zuschauer brachte.

Martin Ferdiny und Maria Santner Foto: ORF

Kritik an ORF- Schiebung

Auf Twitter waren zwar viele erfreut über den Sieg des Moderators. Aber es kursierte doch der Vorwurf der Schiebung, da Ana Milva Gomes eindeutig die bessere Tänzerin war und mit Ferdiny wieder ein ORF- Star gewonnen hat.



Im Showprogramm präsentierte Helene Fischer ihren aktuellen Titel "Viva la Vida". Die populäre Sängerin gab nach dem Auftritt zu, im Paartanzen nicht gut zu sein. Eine Teilnahme an "Dancing Stars" wäre "in der Tat eine Herausforderung" für sie.