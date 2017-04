Model Taylor Hill: "Ich war früher superpeinlich"

Auf die Frage, was sie ihrem jüngeren Ich sagen würde, antwortete die brünette US- Amerikanerin "Bang News" zufolge: "Auf jeden Fall, dass man immer man selbst sein sollte, egal, wie man an dem Tag fühlt, wie man aussieht oder was man gerade durchmacht. Ich war früher superpeinlich, ziemlich schüchtern und trug eine Brille. Fokussiere dich nicht zu sehr auf den kleinen Dingen und ignoriere sie."

Modebranche steigerte Selbstbewusstsein

Doch mit ihrem Eintritt in die Modebranche veränderte sich einiges für das Victoria's- Secret- Model: "Als Mädchen hatte ich wirklich eine peinliche Phase. Ich bin der größte Nerd der Welt. In der Modebranche aufzuwachsen, in der du von künstlerischen Menschen umgeben bist, die dich wirklich wertschätzen, steigert das Selbstbewusstsein ungemein."

Taylor Hill Foto: Viennareport

Wie sie dem Magazin "Look" verriet, könne sie ihr Glück, als Model arbeiten zu können, immer noch nicht fassen: "Ich hatte doch keine Ahnung. Ich denke gerne an die Zeit zurück, als ich mit 14 entdeckt wurde. Es gibt nichts Wichtigeres, als die Familie und Freunde. Es gibt keinen wirklichen Druck beim Modeln. Ich genieße es einfach und habe meinen Spaß. Es war ein Unfall, dass ich darangekommen bin. Mir wurde es zugeworfen und ich habe einfach mitgemacht."

Taylor Hill Foto: AFP

Taylor Hill ist die neue Markenbotschafterin für Lancome. Foto: Lancome