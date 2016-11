Model- Schönheit Bella Hadid ist wieder zu haben

Alles aus und vorbei bei Bella Hadid und The Weeknd. Eineinhalb Jahre waren die kleine Schwester von Gigi Hadid und der Musiker ein Paar, jetzt sollen sie sich getrennt haben, berichtet unter anderem die "Us Weekly".

Bella Hadid Foto: Viennareport

"Sie haben noch viel Liebe und Respekt für einander und werden Freunde bleiben, aber es war zu schwer, ihre Zeitpläne mit dem Beenden und Promoten seines bevorstehenden Albums zu koordinieren", klärte ein Insider zum Trennungsgrund auf. "Sie haben wirklich versucht, dass es funktioniert."

Bella Hadid und The Weeknd Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Larry Busacca

Bella Hadid hatte den Sänger, der bürgerlich Abel Tesfaye heißt, kennengelernt, als dieser sie 2015 zur Zusammenarbeit an seinem Album "Beauty Behind The Madness" einlud. Den ersten öffentlichen Auftritt als Paar hatten die beiden bei den diesjährigen Grammys.