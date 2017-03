Mit diesen Promis war J. Los Neuer schon im Bett

Die Überraschung über die Nachricht von Jennifer Lopez' neuer Liebe war groß. Erst Tage davor verkündete die Latina in einem Interview: "Ich bin Single!", und räumte vermeintlich die Gerüchte um eine Liaison mit Rapper Drake vom Tisch. Dabei hatte die 47- Jährige da schon einen anderen Kerl an der Angel, nämlich Ex- Baseballstar Alex Rodriguez.

Jennifer Lopez Foto: MediaPunch/face to face

Und der ist auch jenen, die keine Sportfans sind, ein Begriff. Denn A- Rod, so der Spitzname des 1,90- Meter- Hünen, hatte schon viele Promi- Damen im Bett. Kein Wunder, dass er in Hollywood den Ruf eines echten Ladykillers innehat, an dessen Prachtkörper reihenweise schmachtende Frauen knabbern wollen.

Alex Rodriguez Foto: AP Photo/Matt Rourke, File

Erfolgreiche Promi- Damen gehören zu A- Rods Beuteschema

Sein Beuteschema ist dabei ganz einfach: Am liebsten wälzt sich der 41- Jährige nach seiner Scheidung von Ehefrau Cynthia Scurtis, mit der er zwei Kinder hat, mit erfolgreichen, wohlhabenden Promi- Damen in den Laken. Noch während des Rosenkriegs mit seiner Ex ließ sich A- Rod daher in Liebesdingen von Madonna coachen. Doch wie heiß es bei den beiden im Schlafzimmer herging, erfuhr man nie. Immerhin ist der Ex- Baseballstar für seine Diskretion bekannt.

Alex Rodriguez' Beziehung zu Madonna kam bei seinen Fans nicht so gut an. Foto: Jim Rogash/Getty Images North America/AFP

2009 fing Rodriguez schon den nächsten hochkarätigen Pitch: Kate Hudson verfiel dem Charme und den Muckis des Sportstars, der zu seiner aktiven Zeit bei den New York Yankees kolportierte 20 Millionen Dollar Jahresgehalt einheimsen konnte. Die Liebe zur blonden Hollywood- Beauty hielt jedoch nicht lange. Der Grund: A- Rod kam einfach nicht von Madonna los. "Kate war verrückt vor Eifersucht", verriet ein Insider nach der Trennung. "Sie hat A- Rod drei Chancen gegeben, um den Kontakt mit Madonna abzubrechen. Ehrlich, wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihr neuer Freund immer noch seine Ex anruft? Schlussendlich hat es ihr das Herz gebrochen, dass sie mit ihm Schluss machen muss. Aber sie hatte keine andere Möglichkeit."

Kate Hudson und Alex Rodriguez Foto: Viennareport

On- off- Liebe mit Cameron Diaz

Lange brauchte der Sportler mit den stahlblauen Augen aber nicht, um sich über die zerbrochene Liebe hinwegzutrösten. Kurze Zeit nach den Liebes- Aus mit Kate Hudson datete Rodriguez nämlich schon die nächste Hollywood- Blondine. Ab 2010 war Cameron Diaz die Frau an der Seite des Ex- Yankees- Stars. Und eigentlich schien es, als hätten sich da zwei gefunden, die nicht besser zueinander passen könnten. Denn damals schwärmte die heute 44- Jährige über ihre Vorliebe für lockere Liebschaften. "Sex hält mich jung, ich möchte keine Beziehung, höchstens mit mir selbst", so Diaz, die heute mit Rocker Benji Madden verheiratet ist, damals. Nach einigen On und Offs folgte 2011 dann jedoch die Trennung. Später verriet der breitschultrige Ex- Schlagmann über seine Liaison mit der Hollywoodschauspielerin: "Cameron Diaz ist wahrscheinlich einer der tollsten Menschen, den ich je getroffen habe."

Alex Rodriguez mit Cameron Diaz sowie Tom Cruise und Katie Holmes Foto: George Pimentel/Getty Images/AFP

Nach einer angeblichen Liaison mit Demi Moore, Model Torrie Wilson und einer Beziehung mit Unternehmerin Anne Wojcicki soll Alex Rodriguez jetzt also mit Jennifer Lopez anbandeln. Vor Kurzem jettete die Sängerin mit ihm auf die Bahamas in den ersten gemeinsamen Liebesurlaub und versendete kryptische Bildnachrichten via Snapchat, auf denen man sie offenbar mit A- Rod im Bett sieht. Wie lange die Liebe hält? Denn eines muss J.Lo bei diesem Lebenslauf bewusst sein: Einen Mann wie Alex Rodriguez hat frau wohl nicht lange allein ...