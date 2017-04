"Miss Vienna"- Beautys als sexy "Baywatch"- Nixen

Am Mittwoch hat man sich in der Wiener Innenstadt für einen Moment wie am Malibu Beach gefühlt. Warum? Weil gleich 15 sexy Badenixen in typischer roter "Baywatch"- Badekluft nicht nur über die Kärtnerstraße, sondern auch über die Mahü flitzten. Doch nicht Pamela Anderson und ihre Kolleginnen waren auf Stippvisite in der Bundeshauptstadt, sondern die "Miss Vienna"- Kandidatinnen rührten mit diesem heißen Auftritt kräftig die Werbetrommel für sich.