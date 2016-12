"Miss Austria" Opfer von Modelbetrüger

"Wundert euch nicht, wenn ihr eventuell Bilder oder ein Video von mir bekommt, wie ich vor einer Kamera pose", schrieb unsere Miss auf ihrer Facebook- Seite.

Zuvor war die 20- Jährige einem Betrüger, im besten Fall einem Hochstapler, auf den Leim gegangen. Im Namen einer renommierten Modelagentur aus New York kontaktierte der Unbekannte Stankovic per E- Mail (siehe Ausriss unten). Um sie wenig später zu einem Skype- Telefonat einzuladen. Das Model willigte ein und schlüpfte - wie von ihrem Gegenüber verlangt - für die Video- Konferenz auch in einen knappen Bikini. Erst im weiteren Laufe des Gesprächs erkannte Stankovic, dass sie es mit einem Betrüger zu tun hatte.

Die fesche Niederösterreicherin weilt derzeit in Washington, wo sie sich auf die Miss- World- Wahl am 18. Dezember vorbereitet. Und rät angehenden Models: "Passt alle auf! Jemand gibt sich als Manager von Elite Models aus."

Es ist nicht das erste Mal, dass Betrüger im Namen der New Yorker Agentur auf "Bilderfang" gehen. "Wir haben die Rechtsabteilung von Elite über den Vorfall informiert", erklärt Alison Thomas von "Stellamodels" in Wien, einem Ableger der US- Agentur, "wir haben in der Vergangenheit schon ein paar Anrufe gehabt.

Kimberly Budinsky, "Miss Austria" Dragana Stankovic und Dajana Dzinic Foto: krone.tv

Silvia Schachermayer, Chefin der "Miss Austria Corporation", mit der neuen Königin Dragana Stankovic Foto: Andreas Tischler / Vienna Press

"Miss Austria" Dragana Stankovic Foto: Andreas Tischler / Vienna Press

"Miss Austria" Dragana Stankovic Foto: Andreas Tischler / Vienna Press