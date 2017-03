Mischa Barton soll Sextape gedreht haben

Das soll die 31- Jährige in einem grauen Kapuzenpulli und unten ohne mit einem dunkelhaarigen Mann auf einem Bett zeigen.

Mischa Barton Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images/AFP

Der Sexfilm- Broker Kevin Blatt, der die Aufnahmen gesehen hat, verriet der "Daily Mail" Details: "Mischa hat auf dem Mitschnitt zuerst Oralsex und dann treiben es die beiden in verschiedenen Positionen. Mir wurde es von Dritten angeboten und ich bin mir sicher, dass es Barton ist."

Mischa Barton posiert oben ohne im Mykonos-Urlaub. Foto: instagram.com/mischaamazing

Das Mindestangebot soll laut "Enterpress News" bei 500.000 Dollar liegen. Zwei der größten Sexwebsites sollen bereits Interesse bekundet haben. Ein Insider: "Ein Sex- Video ist das Letzte, was Mischa grade braucht. Ihr Name wurde in den letzten Jahren schon genug durch den Schmutz gezogen."