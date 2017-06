Mischa Barton: Sextape bleibt unter Verschluss

Mischa Barton errang einen Sieg in ihrer Porno- Klage. Die frühere "O.C. California"- Darstellerin klagte gegen ihren ehemaligen Liebhaber Jon Zacharias, nachdem dieser ein Sextape mit ihr an Porno- Shops verkaufen wollte. Am Montag konnte die 31- Jährige nun einen Erfolg vor Gericht verbuchen. Ihr Ex- Freund darf keine weiteren Bilder mehr von ihr veröffentlichen und muss ihr die Aufnahmen unverzüglich übergeben.