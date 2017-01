Mischa Barton: Bei Party unter Drogen gesetzt

Nachbarn hatten Barton schließlich entdeckt, wie sie am Donnerstag nur in einem Herrenhemd und mit einer Krawatte bekleidet über einen Gartenzaun in West Hollywood hing, und riefen die Polizei. Laut einem Augenzeugen bei "TMZ" redete die 31- Jährige wirres Zeug: "Sie brabbelte etwas davon, dass ihre Mutter eine Hexe ist, dass die Welt zerbricht und über Ziggy Stardust. Dann ist sie plötzlich nach hinten vom Zaun runtergefallen und hat gebrüllt: 'Oh mein Gott, es ist vorbei und ich fühle, dass es wütend ist.'"

Mischa Barton posiert oben ohne im Mykonos-Urlaub. Foto: instagram.com/mischaamazing

Musste Nacht im Krankenhaus verbringen

Nach einer Nacht im Krankenhaus sei sie nun wieder zu Hause, und es gehe ihr gut, teilte Barton mit. Man habe ihr gesagt, dass sie unter dem Einfluss der Droge GHB stand. Der Wirkstoff, auch als Liquid Ecstasy bekannt, ist eine farblose Flüssigkeit, die leicht Getränken untergemischt werden kann. Sie wirkt einschläfernd und muskelentspannend, führt aber auch zu Übelkeit, Bewusstseinsstörungen und Gedächtnislücken.

Dies sei eine Lektion für alle jungen Frauen, beim Ausgehen die Augen offen zu halten, warnte die 31- Jährige.