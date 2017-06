Miranda Kerrs kecke Sex- Lüge

Jetzt verrät ein Freund "Enterpress News" zufolge im US- Magazin "OK!", dass das Model die Welt an der Nase herumgeführt hat: "Miranda hat vor ihren Freunden immer über ihr Sexleben mit Evan geschwärmt."

Miranda Kerr und ihr Verlobter Evan Spiegel Foto: AFP

Die 34- Jährige habe den Kommentar über den "Kein Sex vor der Ehe" zu einem Reporter nur gemacht, weil der sie mit viel zu intimen Fragen gelöchert hatte. Das wurde zur Schlagzeile und für Miranda und den Snapchat- Gründer (26) danach zum Dauer- Gag. Der Freund: "Sie haben oft darüber gelacht." Das Paar hatte sich am 27. Mai das Jawort gegeben .

Miranda Kerr Foto: APA/AFP/ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ

Miranda Kerr Foto: Viennareport

Miranda Kerr Foto: Viennareport