Miranda Kerr: Kein Sex vor der Ehe!

Als sie im Interview gefragt wurde, ob sie derzeit ein weiteres Kind mit Spiegel planen würde, erwiderte Miranda Kerr: "Noch nicht. Nicht bevor wir verheiratet sind. Mein Partner ist sehr traditionell." Dann geriet Kerr sichtlich verlegen ins Stammeln: "Wir können nicht ... Ich meine, wir ... warten einfach." Deshalb würde sie derzeit auch keine Verhütungsmittel benutzen.

Miranda Kerr und ihr Verlobter Evan Spiegel Foto: AFP

Die Australierin und der Snapchat- Gründer hatten sich 2014 getroffen, als sie bei einem Louis- Vuitton- Dinner zufällig nebeneinander saßen, berichtet "Bang Showbiz". Anfangs hatte die Beauty jedoch starke Bedenken, den 26- Jährigen zu daten: "Ich dachte mir: 'Er ist süß ... aber er ist viel zu jung, um etwas ernst zu nehmen." Dann habe der Unternehmer sie überrascht, indem er das Event plötzlich verließ, da er am nächsten Morgen ein Business- Treffen hatte. "Ich dachte mir so: 'Was soll das?'", erinnerte sich Kerr im Gespräch mit der Zeitung "The Times".

Miranda Kerr und ihr Verlobter Evan Spiegel Foto: Viennareport

Wenig später hätten sie begonnen, regelmäßig miteinander zu telefonieren. Auf einmal sei die Kommunikation aber zum Stillstand gekommen. "Ich dachte mir: 'Hat er überhaupt Interesse?' Aber als ich ihm gesagt habe, dass ich interessiert bin, war er es auch." Momentan könnte die Catwalk- Queen also nicht glücklicher sein. Über ihren Liebsten schwärmte sie: "Ihm ist seine Privatsphäre wichtig. Er ist sehr mysteriös. Und er lebt total für den Moment. Genau das repräsentiert auch seine Marke." Deshalb könnte sie auch nicht stolzer auf ihren Verlobten sein - ob mit oder ohne Sex.