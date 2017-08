Milo Moiré legt im Container selbst Hand an

"Es tut so gut, wenn man Sex hat. Das ist schon ein Grundbedürfnis von mir und das kommt im Moment etwas zu kurz", sinniert die Performancekünstlerin am Montag. "Die Alternativen sind Süßigkeiten, Alkohol oder man legt selbst Hand an! Und ich nutze alle drei! Wieso auch nicht!"

Dass Willi und Evelyn mit im Schlafzimmer sind, hält Milo nicht davon ab, sich selbst zu befummeln. Foto: Sat.1

Unter der Decke geht's bei Milo ordentlich ab ... Foto: Sat.1

Gesagt, getan. Dass Milo unter der Bettdecke eindeutige Bewegungen macht, bekommen Willi und Evelyn beim gemeinsamen Aufenthalt im Schlafzimmer mit. Evelyn verlegen im Sprechzimmer: "Sie hat halt ein bisschen mit sich selber unter der Decke gespielt. Sie hat halt so rumgerieben und so Sachen gemacht so, wie soll ich das sagen ... so wie eine Robbe!"

Nach getaner "Handarbeit" zieht sich Milo ihren Slip wieder an. Foto: Sat.1

Nach der Fummelei unter der Decke geht's Milo Moiré offensichtlich besser. Foto: Sat.1

Schon am Sonntag machte die Schweizerin klar, wie sehr ihr der Sex- Entzug im Container zusetzt. "Es fehlt mir schon, um auch ein bisschen abzuschalten, für das Immunsystem, für den Teint - nach dem Orgasmus hat man ja immer so einen schönen Teint ...", jammerte sie. Um dem Ganzen Ausdruck zu verleihen, zog sie sich über die rote Lederhose einfach einen Stringtanga an und steckte damit auch ihre Mitbewohner an ...

Milo Moiré zeigt ihren Stringtanga aus Frust wegen dem Sex-Entzug im Container. Foto: Sat.1