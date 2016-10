Millionenstrafe für Harrison Fords Beinbruch

Bei dem Unfall im Jahr 2014 war eine Tür auf den 74 Jahre alten Schauspieler gestürzt. Die hydraulische Metalltüre des Raumschiffs hatte sich überraschend geschlossen und den Hollywoodstar erfasst und zu Boden geworfen. Ford musste damals ins Spital geflogen werden.

Harrison Ford mit Gattin Calista Flockhart Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Wie das zuständige Gericht im englischen Aylesbury am Mittwoch mitteilte, muss die Firma Foodles Production wegen Verstößen gegen Gesundheits- und Sicherheitsregeln 1,6 Millionen Britische Pfund (1,8 Millionen Euro) Strafe bezahlen.

Richter: Unfall hätte tödlich enden können

"Wäre Mr. Ford oder eine andere Person von der Türe am Kopf getroffen worden, als sie sich schloss, hätte es leicht tödlich enden können", so die Begründung des Richters für das harte Urteil. Die Funktionsweise der Tür habe den Sicherheitsanforderungen nicht entsprochen. Außerdem hätte der Schauspieler besser über die Risiken am Set aufgeklärt werden müssen, so der Richter weiter.

Harrison Ford in seiner Rolle als Han Solo in "Star Wars: The Force Awakens" Foto: Walt Disney Studios

Foodles Productions ist eine Tochterfirma des Disney- Konzerns. Die Produktionsfirma hatte sich bereits außerhalb des Gerichtsverfahrens mit Harrison Ford auf eine Entschädigungszahlung geeinigt. Laut Richter soll es sich um eine "große" Summe handeln.