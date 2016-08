Milliardär Branson überlebt Horrorsturz mit Rad

Der britische Unternehmer, der für seine Abenteuerlust bereits weitreichend bekannt ist, trainierte gerade auf der Insel Virgin Gorda für die sogenannte Virgin Strive Challenge, ein Triathlon für den guten Zweck, wie er auf Virgin wissen lässt.

"Helm hat mir das Leben gerettet"

Bei einer Abfahrt habe er einen Buckel übersehen, berichtet Branson, wurde mit dem Kopf voran von seinem Bike katapultiert und schlug mit voller Wucht auf dem Asphalt auf. "Glücklicherweise haben meine Schulter und meine Wange den größten Teil des Aufpralls abgefangen - und zum Glück hab ich auch einen Helm getragen. Das hat mir das Leben gerettet", ist der 66- Jährige überzeugt. Sein Fahrrad selbst sei weitergefahren und schließlich über eine Klippe gestürzt.

Unmittelbar nach Sturz bereits zu Scherzen aufgelegt

Erschüttern oder gar bremsen lässt sich Branson dadurch jedoch nicht - ganz im Gegenteil: Der Unternehmer war bereits kurz nach dem schweren Sturz bereits wieder zu Scherzen aufgelegt. "Meine Assistentin Helen war als Erste am Unfallort", so der Virgin- Chef. "Ich hab' zu ihr gesagt: 'Ich bin am Leben. Du hast also noch einen Job!'"

Einziger Wermutstropfen für Branson: "Ich muss meinen Tee im Moment durch einen Strohhalm trinken..."