Miley Cyrus will Liam Hemsworth nicht heiraten

"Sie lässt all diese Hinweise fallen, kein Typ zum Heiraten zu sein, aber er fängt keinen davon auf", verrät ein Freund der Sängerin mit der australischen Ausgabe von "New Weekly". Auch Liam Hemsworth Bruder Chris, der bereits drei Kinder mit Ehefrau Elsa Pataky hat, soll sich langsam Sorgen machen.

Miley Cyrus Foto: face to face

"Auch wenn Miley ihn liebt, wird sie ihm das Herz brechen, wenn sie nicht langsam auf den gleichen Nenner kommen", ist sich der Freund sicher. Dabei scheut die 23- jährige Sängerin eigentlich nicht davor zurück, ihre Meinung offen zu sagen. Zuletzt gestand sie, ihren Verlobungsring aus Diamanten nur notgedrungen zu tragen, da er eigentlich nicht ihr Stil sei.

Miley Cyrus bestätigt, dass sie einen Verlobungsring von Liam Hemsworth trägt. Foto: © Michael Rozman/Warner Bros.

Cyrus und Hemsworth sind seit Ende letzten Jahres wieder ein Paar, nachdem sie seit 2009 bereits drei Jahre liiert waren. Miley Cyrus lernte den Schauspieler am Set von "Mit dir an meiner Seite" kennen. Genau wie im Film verliebte sie sich dabei in den australischen Frauenschwarm.

Miley Cyrus Foto: Viennareport

Miley Cyrus Foto: Viennareport

Liam Hemsworth and Miley Cyrus Anfang Mai 2016 Foto: Viennareport