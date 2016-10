Miley Cyrus: "Ja, ich trage einen Verlobungsring"

Miley Cyrus (23) hat das Rätselraten um ihre Beziehung mit Liam Hemsworth (26) selbst beendet. Mit einem funkelnden Ring erschien die US- Popsängerin am Donnerstag in der Talk- Show von Ellen DeGeneres. Ob sie ihren Verlobungsring tragen würde, fragte die Moderatorin, und Cyrus bejahte die Frage.