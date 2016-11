Mila Kunis sagt Nein zu Nacktfotos

"Die Drohung erhielt ich, weil ich mich weigerte, halbnackt auf dem Cover eines Männermagazins zu posieren, um den neuen Film zu promoten", so Mila Kunis auf "Aplus". Die Schauspielerin verrät in dem offenen Brief, dass dies das erste Nein ihrer Karriere gewesen sei. Ihrer Karriere habe das aber nicht geschadet, so die Schauspielerin. Der Film habe trotz ihrer Eigensinnigkeit einiges an Geldern eingespielt und sie habe - entgegen der Prophezeiung des Produzenten - wieder und wieder Arbeit in Hollywood bekommen.

Dennoch wolle sie soetwas, wie ihr damals passiert ist, nicht auf sich sitzen lassen, so Kunis. Denn: "Das ist es, was man uns glauben macht. Dass unsere Existenz bedroht wird, wenn wir uns trauen, den Mund aufzumachen. In meiner ganzen Karriere gab es einige Momente, in denen ich beleidigt, beiseite geschoben, unterbezahlt, ignoriert und auf mein Geschlecht vermindert wurde. Ich habe diesen Menschen dennoch einen Vertrauensbonus gewährt. Vielleicht wussten sie mehr, hatten mehr Erfahrung, oder sahen etwas, das mir entgangen war."

Weiter meint sie, sie sei es leid, Kompromisse einzugehen und kompromittiert zu werden. Von dem Zeitpunkt, als ihr das bewusst geworden sei, habe sie sich selbst etwas versprochen, verrät Kunis. Sollte sie jemals wieder mit einer solchen Situation konfrontiert werden, würde sie ihr Gegenüber sofort zur Rede stellen. Sie könne dann zwar immer noch nicht garantieren, dass ihre Einwände zu Herzen genommen werden, aber es ginge um den Versuch, ist sich Kunis sicher.