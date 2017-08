Mila Kunis für neuen Film auf Wien- Besuch

Der Hollywood- Liebling ("Bad Moms", "Black Swan") produziert momentan nämlich ihren neuen Film "The Spy Who Dumped Me". Darin verschlägt es die Schauspielerin - neben Budapest, Amsterdam und Berlin - auch nach Wien, wo jetzt ein Teil des Streifens gedreht wurde.

Foto: Starpix/ Tuma Alexander

Dreh im siebten Bezirk

Mit 22 Sattelschleppern war das zum Großteil ungarische Filmteam - unter der Leitung von Regisseurin Susanna Fogel - in der City angerückt. Am Nachmittag wurde schließlich eine Verfolgungsjagd mit Co- Star Kate McKinnon ("Ghostbusters") in der Siebensterngasse im siebten Bezirk gefilmt.

Foto: Starpix/ Tuma Alexander

Ausgedehntes Sightseeing war bei diesem Trip aber leider nicht eingeplant, denn nach Drehschluss ging es für die 43- Jährige und ihrer Crew sofort Richtung Budapest, wo sie in den kommenden Tagen weiter vor der Kamera stehen wird.

Foto: Starpix/ Tuma Alexander

Foto: Starpix/ Tuma Alexander

Adabei Kálmán Gergerly, Kronen Zeitung