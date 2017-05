Mike Galeli: "Wollte dem ORF keinesfalls schaden"

Da hat er was angerichtet, der Mike Galeli. Bei "Dancing Stars" werden den Kandidaten im Vorfeld Versprechungen gemacht? Das behauptete der Schauspieler, der 2011 an der Tanzshow teilgenommen hat, live ausgerechnet in der ORF- Sendung "Guten Morgen Österreich": "Das war auch ein Deal mit dem ORF, dass ich immer weiterkomme," so Galeli zu Eva Pölzl. Das Video der Aussage können Sie oben ansehen!