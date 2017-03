Michelle Pfeiffers großes Comeback mit 58

Wie "Enterpress News" meldet, verrät Pfeiffer dem "Interview"- Magazin, in dem eine wunderschöne Fotostrecke von ihr veröffentlicht wurde, auch den Grund für ihren neuen Drive: "Meine Kinder (Claudia ist 24, John 22) sind aus dem Haus und ich habe einfach realisiert, wie sehr ich die Schauspielerei vermisse. Meine Liebe dafür habe ich nie verloren."

"Ich will einfach nur wieder drehen!"

Als Mutter wollte sie sich in den letzten 20 Jahren allerdings auf keine Kompromisse einlassen, weshalb die Rollenangebote versiegten: "Ich hatte so viele Forderungen, dass man mich einfach nicht anheuern konnte. Doch jetzt bin ich viel offener für alles. Ich will einfach nur wieder drehen!"

Und das tut sie wieder am Fließband. Sie ist der Star des "HBO"- Fernsehfilms "Die Zauberer von Oz- Lüge", ist bald neben Jennifer Laurence im Kino- Drama "Mutter!" zu sehen und filmt eine Neuauflage von Agatha Christies "Mord im Orient Express" an der Seite von Johnny Depp, Penelope Cruz und Daisy Ridley.