"She is slaying it" (deutsch etwa: sie kann es einfach), "reinster Hollywoodglamour" lautete der übereinstimmende Tenor zu dem Kleid Obamas. US- Medien waren vom Po der ersten Dame im Staate ebenfalls hin und weg und sprachen gar von einem "Pippa- Moment".

Michelle Obamas Po sorgt für Furore

Die First Lady gilt seit Jahren als Stilikone, da sie gerne mit auffälligen Farben und Schnitten mit der Tradition konservativer Kleidung früherer First Ladys bricht.

Michelle Obama mit Agnese Landini

Michelle und Barack Obama

Michelle und Barack Obama

Obamas Kleid, das ihr von Versace auf den Leib geschneidert worden war, stand im Zeichen des Abends: Das Dinner im Weißen Haus am Dienstagabend fand zu Ehren des italienischen Regierungschefs Matteo Renzi und seiner Ehefrau Agnese Landini statt. Unter den fast 400 Gästen waren zahlreiche Prominente mit italienischem Hintergrund, darunter auch Sängerin Gwen Stefani (47, "Rich Girl") und Designer Giorgio Armani (82).

Michelle Obama

Pippa Middleton wurde bei der Hochzeit ihrer Schwester Kate mit Prinz William für ihre schöne Rückenansicht im Brautjungfernkleid gefeiert.

Ihr Po machte Pippa Middleton zum heimlichen Star der Royal Wedding.