Michael Jackson ist "Toter Topverdiener"

Der "King of Pop" Michael Jackson verdient auch nach seinem Tod so viel wie kein anderer Star posthum. Der 2009 gestorbene Sänger habe rund 825 Millionen Dollar (743 Mio. Euro) erwirtschaftet, schätzt das US- Wirtschaftsmagazin Forbes in seiner jährlichen Aufstellung. Die am Mittwoch veröffentlichte Liste bezieht sich auf Einnahmen von Oktober 2015 bis Oktober 2016.