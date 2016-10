Michael Douglas: "Es sieht nicht gut aus für ihn"

Die Fans von Val Kilmer sind in Sorge um den Hollywoodstar. 2015 machten Gerüchte die Runde, der Schauspieler sei an Rachenkrebs erkrankt. Kurz darauf wurden diese jedoch dementiert. Am Wochenende plauderte Michael Douglas - auf den gemeinsamen Film "Der Geist und die Dunkelheit" angesprochen - aus, dass es um die Gesundheit seines Kollegen nicht gut stünde.

Michael Douglas und Val Kilmer in "Der Geist und die Dunkelheit" Foto: face to face

Val Kilmer in "Der Geist und die Dunkelheit" Foto: face to face

"Der Film wurde nicht so gut wie ich es mir erhofft hatte, aber ich eine wunderbare Zeit", so Douglas zur britischen "Sun". "Val war ein wunderbarer Mensch, der jetzt genau das durchmacht, was ich durchmache. Und es sieht nicht so gut aus für ihn."

Val Kilmer bei einem Auftritt im Jahr 2015 Foto: AFP

2010 gab Douglas bekannt, an Rachenkrebs erkrankt zu sein. Nach einer Chemotherapie verkündete der Schauspieler ein Jahr später, dass er alles gut überstanden hat. Was Kilmer jetzt durchmacht, kann der 72- Jährige also wie kein anderer nachempfinden. "Ich bete für ihn", so Douglas weiter. "Das ist der Grund, warum ihr in letzter Zeit nicht viel von Val gehört habt."

Val Kilmer mit Ingrid Roosen-Trinks im Juli 2010 in Salzburg Foto: FRANZ NEUMAYR

Im Sommer 2014 soll Kilmer die Diagnose Rachenkrebs bekommen, die Erkrankung jedoch ignoriert haben, da er der Meinung ist, dass sein Glaube und seine Gebete ihm helfen würden. Laut "TMZ" habe der Schauspieler geleugnet, an Schmerzen zu leiden, da er damit eingestehen hätte müssen, dass die Gebete nichts gebracht haben.

Val Kilmer bei der "Batman Forever"-Premiere im Jahr 1995 Foto: VINCE BUCCI/AFP/picturedesk.com