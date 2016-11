Michael Bublé bestätigt: Sein Sohn (3) hat Krebs!

Schock für Michael Bublé und seine Frau Luisana Lopilato: Wie der Sänger am Freitag bestätigte, ist sein dreijähriger Sohn an Krebs erkrankt. "Wir sind angesichts der Krebsdiagnose für unseren ältesten Sohn Noah am Boden zerstört", schreibt Bublé auf seiner Facebook- Seite. Sein Sohn werde derzeit in den USA behandelt.